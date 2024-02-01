Российские учёные обучили ИИ выявлять риски у перенёсших инфаркт
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«Риск смерти пациента может возрасти, если у него густая кровь и при этом плохо работают почки. Поодиночке эти факторы не так опасны, как в связке. Как только система укажет на это, врач сможет принять меры в предоперационный период», — объяснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Разработанная модель позволит усовершенствовать методы диагностики и лечения ишемической болезни сердца, а также снизить риски неблагоприятного исхода в пять — семь раз, отметила Шахгельдян.
Разработки ведутся совместно с врачами Приморской краевой клинической больницы.
Ранее врач-нейрохирург Клиники «Ортоспайн» кандидат медицинских наук Игорь Борщенко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. Эксперт отметил, что специалисты уже давно пытаются вмешаться в работу мозга.