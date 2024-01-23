Генконструктор «Энергии» представил проект российского космоплана
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Космоплан представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа несущий корпус с отклоняемым стреловидным V-образным крылом», — приводит РИА Новости фрагмент презентации, представленной Соловьёвым на «Королёвских чтениях».
Конструктор подчеркнул, что выведение космоплана на орбиту планируют с помощью ракеты-носителя среднего класса.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация готова осуществить первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный в апреле 2024 года.