Генконструктор «Энергии» представил проект российского космоплана

Генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв представил проект российского космоплана.

«Космоплан представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа несущий корпус с отклоняемым стреловидным V-образным крылом», — приводит РИА Новости фрагмент презентации, представленной Соловьёвым на «Королёвских чтениях».

Конструктор подчеркнул, что выведение космоплана на орбиту планируют с помощью ракеты-носителя среднего класса.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация готова осуществить первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный в апреле 2024 года.