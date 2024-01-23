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Генконструктор «Энергии» представил проект российского космоплана

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Генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв представил проект российского космоплана.
Генконструктор «Энергии» представил проект российского космоплана
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Космоплан представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа несущий корпус с отклоняемым стреловидным V-образным крылом», — приводит РИА Новости фрагмент презентации, представленной Соловьёвым на «Королёвских чтениях».

Конструктор подчеркнул, что выведение космоплана на орбиту планируют с помощью ракеты-носителя среднего класса.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация готова осуществить первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный в апреле 2024 года.

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