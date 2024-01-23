Глава «Роскосмоса» заявил о готовности провести запуск «Ангары» в апреле 2024 года

«Роскосмос» готов осуществить первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный в апреле 2024 года. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

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«Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск «Ангары». Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком», — приводит РИА Новости его слова. Борисов подчеркнул, что это станет новой страницей развития космодрома. Ранее стало известно, что запуск корабля «Союз МС-25» к МКС с белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая станет первой женщиной, отправившейся в космос в истории суверенной Белоруссии, состоится 21 марта.