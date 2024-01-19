Корабль «Союз МС-25» с представительницей Белоруссии полетит к МКС 21 марта

Запуск корабля «Союз МС-25» к МКС с белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая станет первой женщиной, отправившейся в космос в истории суверенной Белоруссии, состоится 21 марта.

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» с 31-й площадки космодрома Байконур планируется 21 марта 2024 года», — передаёт РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что на борту корабля к МКС также отправятся российский космонавт Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон.

В прошлом году сообщалось, что запуск «Союза МС-25» с представительницей Белоруссии запланирован на 13 марта 2024 года.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белоруска Марина Василевская может отправиться на МКС в I квартале 2024 года.