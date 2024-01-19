Корабль «Союз МС-25» с представительницей Белоруссии полетит к МКС 21 марта
Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» с 31-й площадки космодрома Байконур планируется 21 марта 2024 года», — передаёт РИА Новости.
Кроме того, отмечается, что на борту корабля к МКС также отправятся российский космонавт Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон.
В прошлом году сообщалось, что запуск «Союза МС-25» с представительницей Белоруссии запланирован на 13 марта 2024 года.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белоруска Марина Василевская может отправиться на МКС в I квартале 2024 года.