RT в Telegram
Подпишись

Корабль «Союз МС-25» с представительницей Белоруссии полетит к МКС 21 марта

Короткая ссылка
Запуск корабля «Союз МС-25» к МКС с белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая станет первой женщиной, отправившейся в космос в истории суверенной Белоруссии, состоится 21 марта.

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» с 31-й площадки космодрома Байконур планируется 21 марта 2024 года», — передаёт РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что на борту корабля к МКС также отправятся российский космонавт Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон. 

В прошлом году сообщалось, что запуск «Союза МС-25» с представительницей Белоруссии запланирован на 13 марта 2024 года.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белоруска Марина Василевская может отправиться на МКС в I квартале 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить