Запуск «Союза МС-25» с представительницей Белоруссии запланирован на 13 марта 2024 года
- РИА Новости
Об этом заявили в «Роскосмосе».
«Запуск корабля «Союз МС-25» с экипажем 21-й экспедиции посещения намечается на 13 марта 2024 года», — говорится в сообщении.
10 июля госкорпорация «Роскосмос» и входящий в неё Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявили о начале четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов.
13 июля «Роскосмос» сообщил об успешном проведении научно-производственным объединением «Энергомаш» испытания ракетного двигателя РД-191 для ракет «Ангара».