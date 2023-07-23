Запуск «Союза МС-25» с представительницей Белоруссии запланирован на 13 марта 2024 года

Запуск корабля «Союз МС-25» с экипажем, в который войдёт представительница Белоруссии, состоится 13 марта 2024 года.

Об этом заявили в «Роскосмосе».

«Запуск корабля «Союз МС-25» с экипажем 21-й экспедиции посещения намечается на 13 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

10 июля госкорпорация «Роскосмос» и входящий в неё Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявили о начале четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов.

13 июля «Роскосмос» сообщил об успешном проведении научно-производственным объединением «Энергомаш» испытания ракетного двигателя РД-191 для ракет «Ангара».