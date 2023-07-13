«Роскосмос» провёл успешные испытания двигателя РД-191 для ракет «Ангара»
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«На испытательном комплексе научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко проведено успешное контрольно-технологическое испытание двигателя РД-191, предназначенного для ракеты-носителя семейства «Ангара», — говорится в заявлении российской госкорпорации.
Как подчеркнули в «Роскосмосе», программа по созданию РД-191 направлена на решение стратегической задачи по обеспечению гарантированных поставок в долгосрочной перспективе жидкостных ракетных двигателей в интересах государственных заказчиков.
В апреле сообщалось, что ракете «Ангара-А5» необходимо ещё три пуска для завершения лётных испытаний.