Ракете «Ангара-А5» необходимо ещё три пуска для завершения лётных испытаний

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Гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко заявил, что для завершения лётных испытаний «Ангары-А5» осталось три пуска данных ракет.
Ракете «Ангара-А5» необходимо ещё три пуска для завершения лётных испытаний
  • © Роскосмос

«Программа лётных испытаний предусматривает проведение шести пусков ракет-носителей тяжёлого класса «Ангара-А5» в рамках лётно-конструкторских испытаний. Три успешных пуска уже состоялось в 2014, 2020 и 2021 годах соответственно», — рассказал он в интервью ТАСС.

Вместе с этим он уточнил, что четвёртая и пятая ракеты, необходимые для лётных испытаний, уже переданы госзаказчику. Оставшаяся шестая ракета в настоящий момент находится на этапе окончательной сборки.

«Дальнейшие сроки пусков будут определяться потребностями выведения полезной нагрузки», — добавил он.

Ранее Варочко заявлял, что специалисты адаптируют ракету-носитель «Ангара-А5М» для запуска модулей перспективной Российской орбитальной станции.

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