В России адаптируют ракету «Ангара-А5М» для запуска модулей Российской орбитальной станции

Короткая ссылка
Гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко в интервью ТАСС заявил, что специалисты адаптируют ракету-носитель «Ангара-А5М» для запуска модулей перспективной Российской орбитальной станции.

«В настоящее время ведётся эскизное проектирование по адаптации ракеты к различным модулям, которые будут являться базовыми элементами новой Российской орбитальной станции», — сказал он.

По словам собеседника агентства, уже удалось завершить проектирование ракеты-носителя тяжёлого класса с улучшенными энергетическими характеристиками.

Варочко также сообщил о начале работ по изготовлению элементов первой лётной ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить