Роспотребнадзор: в ВОЗ подтвердили неверность интерпретации слов о пандемии

В Роспотребнадзоре подтвердили недостоверность интерпретации об угрозе новой пандемии.

Об этом, как пишет РИА Новости, ведомство сообщило после консультации с представителями МИД России и ВОЗ.

В Роспотребнадзоре отметили, что заявления некоторых Telegram-каналов о якобы объявлении ВОЗ следующей пандемии к маю интерпретированы неправильно.

Речь шла о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю следующего года, пояснили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ни один из новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 за год не стал опаснее.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.