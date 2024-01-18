Медведев: Россия не сдаёт своих позиций в науке, несмотря на санкции

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не сдаёт своих позиций в научной сфере, несмотря на санкции.

«И нравится это кому-то или не нравится, но мы действительно своих позиций не сдаём», — цитирует его ТАСС.

Медведев добавил, что работы конкурентоспособны на мировом уровне и чем больше таких работ будет, тем лучше.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что взаимная торговля России и стран Европы к настоящему моменту деградировала, однако российская экономика от этого не пострадает.