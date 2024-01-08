Абрамченко: экономика России не пострадает от деградации торговли с Европой
- РИА Новости
Такое мнение она высказала в беседе с РИА Новости.
Как отметила собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможных последствиях закрытия границы России с Финляндией для поставок российской продукции в другие страны, торговля России и Европы деградировала.
«Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несёт», — сказала она.
Ранее уполномоченный при российском президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что мрачные прогнозы для России после введения западных санкций не оправдались, поскольку в стране сформировалась рыночная экономика.