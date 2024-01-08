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Абрамченко: экономика России не пострадает от деградации торговли с Европой

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Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что взаимная торговля России и стран Европы к настоящему моменту деградировала, однако российская экономика от этого не пострадает.
Абрамченко: экономика России не пострадает от деградации торговли с Европой
  • РИА Новости

Такое мнение она высказала в беседе с РИА Новости.

Как отметила собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможных последствиях закрытия границы России с Финляндией для поставок российской продукции в другие страны, торговля России и Европы деградировала.

«Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несёт», — сказала она.

Ранее уполномоченный при российском президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что мрачные прогнозы для России после введения западных санкций не оправдались, поскольку в стране сформировалась рыночная экономика.

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