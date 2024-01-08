Титов: мрачные прогнозы для России не сбылись благодаря рыночной экономике

Уполномоченный при российском президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что мрачные прогнозы для России после введения западных санкций не оправдались, поскольку в стране сформировалась рыночная экономика.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Все ожидания последнего года были в основном негативными. Казалось, что день ото дня будет лишь хуже и хуже. Но эти мрачные прогнозы не оправдались», — отметил собеседник агентства.

Титов подчеркнул, что ситуация в российской экономике к настоящему моменту стабильная. Кроме того, добавил он, возможности для развития бизнеса после введения санкций сохранились.

По его мнению, такая ситуация стала возможной благодаря тому, что экономика России стала рыночной. Без неё, по словам Титова, Москва не смогла бы адаптироваться к сложившейся ситуации.

Ранее в ООН заявили, что российская экономика за весь 2023 год продемонстрировала рост 2,7%.