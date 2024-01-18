В Кембриджском университете заявили об обнаружении самой старой чёрной дыры

Учёные обнаружили «самую старую» из когда-либо наблюдаемых чёрных дыр.

Информация об этом появилась на сайте Кембриджского университета, возглавившего это исследование.

По данным университета, обнаруженная чёрная дыра датируется временем «зарождения Вселенной» и возникла более 13 млрд лет назад.

Ранее директор Иркутского планетария Павел Никифоров рассказал, что самым интересным объектом для наблюдения в 2024 году станет Юпитер.

Также гелиофизик Сергей Богачёв предупредил о нарастании солнечной активности. По его словам, в 2024 году ожидается порядка 50—60 магнитных бурь, из них около 20 — сильные.