Гелиофизик Богачёв предупредил о нарастании солнечной активности
- Gettyimages.ru
- © Sefa Karacan / Anadolu Agency
Учёные ожидали, что пик солнечной активности настанет в 2025 году, однако, проанализировав данные за предыдущий год, скорректировали свои прогнозы, поделился он в интервью с Life.ru.
По мнению учёного, текущий момент всё же можно считать достаточно спокойным. К примеру, в 1950-е и 1960-е годы солнечные пики были раза в два мощнее нынешних, заверил Богачёв.
Но этот текущий «вековой минимум» заканчивается, и в ближайшие десятилетия есть основания ждать всё более и более сильных солнечных максимумов, отметил гелиофизик.
По текущим данным, в середине января 2024 года магнитные бури не ожидаются, хотя и не исключены внезапные события на Солнце, добавил он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.