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Гелиофизик Богачёв предупредил о нарастании солнечной активности

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Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал, что Солнце подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности, это повлечёт за собой увеличение числа магнитных бурь. Так, в 2024 году ожидается порядка 50—60 магнитных бурь, из них около 20 — сильные.
Гелиофизик Богачёв предупредил о нарастании солнечной активности
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan / Anadolu Agency

Учёные ожидали, что пик солнечной активности настанет в 2025 году, однако, проанализировав данные за предыдущий год, скорректировали свои прогнозы, поделился он в интервью с Life.ru.

По мнению учёного, текущий момент всё же можно считать достаточно спокойным. К примеру, в 1950-е и 1960-е годы солнечные пики были раза в два мощнее нынешних, заверил Богачёв.

Но этот текущий «вековой минимум» заканчивается, и в ближайшие десятилетия есть основания ждать всё более и более сильных солнечных максимумов, отметил гелиофизик.

По текущим данным, в середине января 2024 года магнитные бури не ожидаются, хотя и не исключены внезапные события на Солнце, добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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