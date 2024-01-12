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Жители Иркутской области смогут наблюдать за Юпитером в январе — апреле

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Директор Иркутского планетария Павел Никифоров рассказал, что самым интересным объектом для наблюдения в 2024 году станет Юпитер.
Жители Иркутской области смогут наблюдать за Юпитером в январе — апреле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

«Это самая крупная планета Солнечной системы, и в этом году она займёт самое высокое для наших широт расположение. Юпитер и его спутники будут отлично видны с января до апреля, а также с июля по декабрь», — заявил Никифоров.

Также жители региона могут понаблюдать за Сатурном, который уже виден на вечернем небе, но лучшие условия ожидаются осенью.

Отчётливо увидеть Венеру можно с октября. В этот же период ярче и заметнее будет Марс.

«В конце 2024-го мы увидим на небе удивительную картину: вечером Венера будет сиять и радовать своим блеском, а ночью, когда Венера зайдёт, будут соревноваться в своём блеске Марс и Юпитер», — добавил Никифоров.

Ранее сообщалось, что Московский планетарий и энциклопедия РУВИКИ запустили просветительский проект.

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