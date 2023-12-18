Московский планетарий и энциклопедия РУВИКИ запустили просветительский проект

Московский планетарий и интернет-энциклопедия РУВИКИ объявили о сотрудничестве с целью популяризации среди детей и взрослых знаний о космосе, астрономии и наук о Земле.

В рамках партнёрства РУВИКИ оформила пространство Театра увлекательной науки в Московском планетарии, пишет газета «Взгляд».

Отмечается, что теперь лекции о научных явлениях для детей пяти — восьми лет будут проходить при поддержке новой интернет-энциклопедии.

Помимо этого, на страницах РУВИКИ разместят качественный, выверенный и достоверный массив знаний о космосе, отрецензированный специалистами планетария. Такие материалы будут отмечены специальной плашкой. Полный список выверенных текстов станет доступен на портале Московского планетария в РУВИКИ.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.