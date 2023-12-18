Московский планетарий и энциклопедия РУВИКИ запустили просветительский проект
- РИА Новости
В рамках партнёрства РУВИКИ оформила пространство Театра увлекательной науки в Московском планетарии, пишет газета «Взгляд».
Отмечается, что теперь лекции о научных явлениях для детей пяти — восьми лет будут проходить при поддержке новой интернет-энциклопедии.
Помимо этого, на страницах РУВИКИ разместят качественный, выверенный и достоверный массив знаний о космосе, отрецензированный специалистами планетария. Такие материалы будут отмечены специальной плашкой. Полный список выверенных текстов станет доступен на портале Московского планетария в РУВИКИ.
Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.