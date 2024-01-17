Компания Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy, оснащённые ИИ

Компания Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra, оснащённые искусственным интеллектом.

«Galaxy AI создан на основе нашего инновационного наследия и глубокого понимания того, как люди используют свои смартфоны», — приводит ТАСС слова главы мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро.

Модели смартфонов представлены в четырёх цветах. Модели S24 и S24 Plus оснащены процессорами Exynos 2400, у Ultra — Snapdragon 8 Gen 3.

У всех гаджетов за исключением Ultra тройная основная камера: ультраширокоугольная 12 МП, широкоугольная 50 МП и телеобъектив 10 МП с трёхкратным зумом. На Ultra стоит широкоугольная камера 200 МП, телеобъектив 50 МП с пятикратным зумом.

Ранее ведущий менеджер продукта RuStore Алёна Самарцева рассказала, что нужно сделать сразу после покупки нового смартфона. По её словам, важно запустить проверку антивирусом сразу после переноса данных.

Также эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев посоветовал отключить некоторые функции смартфона, чтобы он потреблял меньше энергии.