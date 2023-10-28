IT-эксперт Самарцева рассказала, как проверить подлинность смартфона

Ведущий менеджер продукта RuStore Алёна Самарцева рассказала, что нужно сделать сразу после покупки нового смартфона. По её словам, важно запустить проверку антивирусом сразу после переноса данных.

«Это особенно важно, если у вас есть сомнения в оригинальности телефона или он уже был в использовании. Проверить подлинность устройства достаточно просто — необходимо сравнить IMEI-код, размещённый на корпусе и на упаковке», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также важно проверить наличие доступных обновлений системы и установленных приложений.

«Особенно важно устанавливать крупные обновления, например новую версию операционной системы», — пояснила Самарцева.

Как отметила эксперт, не стоит забывать и про безопасность — например, нужно установить пароль, графический ключ или разблокировку с помощью биометрии.

Ранее эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев посоветовал отключить некоторые функции смартфона, чтобы он потреблял меньше энергии.