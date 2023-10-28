IT-эксперт Самарцева рассказала, как проверить подлинность смартфона
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«Это особенно важно, если у вас есть сомнения в оригинальности телефона или он уже был в использовании. Проверить подлинность устройства достаточно просто — необходимо сравнить IMEI-код, размещённый на корпусе и на упаковке», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, также важно проверить наличие доступных обновлений системы и установленных приложений.
«Особенно важно устанавливать крупные обновления, например новую версию операционной системы», — пояснила Самарцева.
Как отметила эксперт, не стоит забывать и про безопасность — например, нужно установить пароль, графический ключ или разблокировку с помощью биометрии.
Ранее эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев посоветовал отключить некоторые функции смартфона, чтобы он потреблял меньше энергии.