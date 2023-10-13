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Киберэксперт Мокеев: отключение ряда функций смартфона сэкономит заряд батареи

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Эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев посоветовал отключить некоторые функции смартфона, чтобы он потреблял меньше энергии.
Киберэксперт Мокеев: отключение ряда функций смартфона сэкономит заряд батареи
  • Gettyimages.ru
  • © juststock

Через год-два эксплуатации, когда аккумулятор мобильного устройства теряет свою ёмкость, можно попробовать отключить некоторые функции для экономии заряда батареи, заявил он в интервью Радио Sputnik.

К таким настройкам можно отнести системный сервис печати, поиск точки доступа к Wi-Fi, автозапуск приложений, виброотклик.

Мокеев отметил, что «в среднем на условно двухлетнем телефоне можно сэкономить до 10% заряда в день, если отключить всё лишнее».

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с телеканалом «360» объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале «Госуслуг» с 1 октября, — это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.

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