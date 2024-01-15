Глава МВФ Георгиева: искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МВФ.
«Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные» — сказала Георгиева.
При этом она отметила необходимость соблюдения «осторожного баланса политик» для раскрытия его потенциала.
Ранее в Москве выпустили пособие по тестированию искусственного интеллекта в медицине.
Также руководитель Главгосэкспертизы Игорь Манылов выразил мнение, что стремительно развивающиеся нейросети всё же никогда не смогут полностью заменить проектировщиков и экспертов.