Глава МВФ Георгиева: искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила мнение, что технологии искусственного интеллекта повлияют почти на 40% рабочих мест в мире.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МВФ.

«Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные» — сказала Георгиева.

При этом она отметила необходимость соблюдения «осторожного баланса политик» для раскрытия его потенциала.

Ранее в Москве выпустили пособие по тестированию искусственного интеллекта в медицине.

Также руководитель Главгосэкспертизы Игорь Манылов выразил мнение, что стремительно развивающиеся нейросети всё же никогда не смогут полностью заменить проектировщиков и экспертов.