В Москве выпустили пособие по тестированию искусственного интеллекта в медицине
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Пособие разработали московские учёные.
Как отметил специалист, в нём прописаны практические методы разработки, обучения и тестирования сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике.
«С помощью пособия они смогут изучить этапы жизненного цикла набора данных в сфере здравоохранения, поймут алгоритм их создания и узнают, как избавиться от дефектов и ошибок при разработке наборов данных», — заявил Васильев.
Ранее сообщалось, что в МГМУ имени Сеченова разработали приложение для определения группы крови по фото.