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В Москве выпустили пособие по тестированию искусственного интеллекта в медицине

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Директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев рассказал об учебном пособии «Подготовка набора данных для обучения и тестирования программного обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта».
В Москве выпустили пособие по тестированию искусственного интеллекта в медицине

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Пособие разработали московские учёные.

Как отметил специалист, в нём прописаны практические методы разработки, обучения и тестирования сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике.

«С помощью пособия они смогут изучить этапы жизненного цикла набора данных в сфере здравоохранения, поймут алгоритм их создания и узнают, как избавиться от дефектов и ошибок при разработке наборов данных», — заявил Васильев.

Ранее сообщалось, что в МГМУ имени Сеченова разработали приложение для определения группы крови по фото.

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