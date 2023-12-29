«Луна-27б» может отправиться на Северный полюс Луны или на её обратную сторону

Научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зелёный заявил, что автоматическая межпланетная станция «Луна-27б» может быть запущена либо на Северный полюс естественного спутника Земли, либо на его обратную сторону.

Об этом информирует ТАСС.

По словам эксперта, первый аппарат было предложено послать на Южный полюс.

«Если все его операции пройдут успешно, второй уже посылать в другое место, в частности на Северный полюс», — сказал Зелёный.

При этом он уточнил, что также аппарат можно посадить на обратной стороне Луны, тоже в приполярной области.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» рассмотрит предложение РАН построить две станции «Луна-27».

Также сообщалось, что Япония планирует отправить своего астронавта на Луну к концу 2020-х.