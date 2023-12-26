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Борисов: «Роскосмос» рассмотрит предложение РАН построить две станции «Луна-27»

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Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация рассмотрит предложение РАН построить две станции «Луна-27».
Борисов: «Роскосмос» рассмотрит предложение РАН построить две станции «Луна-27»
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

По его словам, РАН вышла с предложением сделать два спутника «Луна-27а» и «Луна-27б» для надёжности и гарантированного выполнения этой миссии.

«Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год в сроках стоит. В зависимости от выбора, один или два спутника «Луны-27», мы определимся по финансам», — сказал Борисов в эфире телеканала «Россия24».

Он также сообщил, что лётные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» на Восточном завершены.

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