Борисов: «Роскосмос» рассмотрит предложение РАН построить две станции «Луна-27»

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация рассмотрит предложение РАН построить две станции «Луна-27».

По его словам, РАН вышла с предложением сделать два спутника «Луна-27а» и «Луна-27б» для надёжности и гарантированного выполнения этой миссии.

«Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год в сроках стоит. В зависимости от выбора, один или два спутника «Луны-27», мы определимся по финансам», — сказал Борисов в эфире телеканала «Россия24».

Он также сообщил, что лётные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» на Восточном завершены.