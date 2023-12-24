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Yomiuri: Япония планирует отправить своего астронавта на Луну к концу 2020-х

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Власти Японии планируют во второй половине 2020-х отправить своего астронавта на Луну в рамках совместной с США программы Artemis.

Как сообщает газета Yomiuri, соответствующее соглашение правительства двух стран могут заключить в январе.

Ранее Управление программы пилотируемых космических полётов КНР сообщило, что Китай планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность естественного спутника Земли до 2030 года.

Первую высадку российских космонавтов на Луну планируется осуществить в период с 2031 по 2040 год. Информация об этом содержится в докладе генерального конструктора России по пилотируемым комплексам Владимира Соловьёва.

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