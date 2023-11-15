В РКК «Энергия» назвали сроки первой высадки российских космонавтов на Луну

Первую высадку российских космонавтов на Луну планируется осуществить в период с 2031 по 2040 год. Информация об этом содержится в докладе генерального конструктора России по пилотируемым комплексам Владимира Соловьёва.

Как указывается в дорожной карте освоения Луны, представленной Соловьёвым на пленарном заседании XV Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полёты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, в этот период будет проведена подготовка к развёртыванию лунной базы.

В документе также говорится, что в течение этого времени должно состояться и начало пилотируемых экспедиций, включая первую высадку на Луну. Помимо этого планируется проведение геологических исследований. Строительство же самой базы на спутнике Земли запланировано на период с 2041 по 2050 год, передаёт ТАСС.

Ранее российский космонавт Константин Борисов наглядно показал, как ощущается разница в весе объектов в условиях невесомости.