Власти ЯНАО выделят 370 млн рублей «Российскому Центру освоения Арктики»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте правительства округа.
Документ вступает в силу в 2024 году.
Большую часть субсидии (261,5 млн рублей) направят на проведение научных исследований и разработок, остальное — на проекты в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, а также на содержание центра.
Ранее в Москве прошла тематическая программа, приуроченная ко Всемирному дню науки, 11 ноября.