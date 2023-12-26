Власти ЯНАО выделят 370 млн рублей «Российскому Центру освоения Арктики»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделит НП «Российский Центр освоения Арктики» субсидию на реализацию научной деятельности. Размер дотации превысит 370,4 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте правительства округа.

Документ вступает в силу в 2024 году.

Большую часть субсидии (261,5 млн рублей) направят на проведение научных исследований и разработок, остальное — на проекты в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, а также на содержание центра.

Ранее в Москве прошла тематическая программа, приуроченная ко Всемирному дню науки, 11 ноября.