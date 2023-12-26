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Власти ЯНАО выделят 370 млн рублей «Российскому Центру освоения Арктики»

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Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделит НП «Российский Центр освоения Арктики» субсидию на реализацию научной деятельности. Размер дотации превысит 370,4 млн рублей.
Власти ЯНАО выделят 370 млн рублей «Российскому Центру освоения Арктики»
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Eremeychuk

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте правительства округа.

Документ вступает в силу в 2024 году.

Большую часть субсидии (261,5 млн рублей) направят на проведение научных исследований и разработок, остальное — на проекты в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, а также на содержание центра.

Ранее в Москве прошла тематическая программа, приуроченная ко Всемирному дню науки, 11 ноября.

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