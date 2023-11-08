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В Москве по случаю Всемирного дня науки в парке «Зарядье» пройдут мероприятия

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В московском парке «Зарядье» подготовили тематическую программу ко Всемирному дню науки, 11 ноября. В центре «Заповедное посольство» пройдут лекции, физические опыты, мастер-классы по химии, биологии, геологии.
В Москве по случаю Всемирного дня науки в парке «Зарядье» пройдут мероприятия
  • РИА Новости

Программу составляли при поддержке ведущих столичных вузов, передаёт НТВ.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что мероприятия будут интересны как взрослым, так и детям.

На лекциях расскажут о свойствах хищных растений, природе Арктики, адронном коллайдере. Также пройдут мастер-классы по микроскопии, изучению окаменелостей и анализу результатов геологических процессов. Кроме того, специалисты продемонстрируют опыты с холодом, звуком и светом.

Ранее сообщалось, что в Ижевске подготовили мероприятия к акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.

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