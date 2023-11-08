В Москве по случаю Всемирного дня науки в парке «Зарядье» пройдут мероприятия
- РИА Новости
Программу составляли при поддержке ведущих столичных вузов, передаёт НТВ.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что мероприятия будут интересны как взрослым, так и детям.
На лекциях расскажут о свойствах хищных растений, природе Арктики, адронном коллайдере. Также пройдут мастер-классы по микроскопии, изучению окаменелостей и анализу результатов геологических процессов. Кроме того, специалисты продемонстрируют опыты с холодом, звуком и светом.
Ранее сообщалось, что в Ижевске подготовили мероприятия к акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.