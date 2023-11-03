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Ижевск присоединится к акции «Ночь искусств»

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Ижевск примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.
Ижевск присоединится к акции «Ночь искусств»
  • Gettyimages.ru
  • © shironosov

Об этом сообщает udm-info.ru.

Специальные мероприятия подготовили музеи, галереи и библиотеки.

Например, в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Калашникова состоятся экскурсии и мастер-классы.

Ещё один участник акции — Театр юного зрителя. Там запланирована авторская экскурсия «Театр. Искусство. Технологии».

В Национальном музее Удмуртии пройдёт театрализованная экскурсия, фестиваль кино, музейные занятия и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород примет участие в акции «Ночь искусств».

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