Ижевск присоединится к акции «Ночь искусств»
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Об этом сообщает udm-info.ru.
Специальные мероприятия подготовили музеи, галереи и библиотеки.
Например, в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Калашникова состоятся экскурсии и мастер-классы.
Ещё один участник акции — Театр юного зрителя. Там запланирована авторская экскурсия «Театр. Искусство. Технологии».
В Национальном музее Удмуртии пройдёт театрализованная экскурсия, фестиваль кино, музейные занятия и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород примет участие в акции «Ночь искусств».