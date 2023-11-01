RT в Telegram
Подпишись

Нижний Новгород примет участие в акции «Ночь искусств»

Короткая ссылка
Нижний Новгород присоединится к акции «Ночь искусств». В этом году она приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.
Нижний Новгород примет участие в акции «Ночь искусств»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент культуры администрации города.

Программа включает концерты, выставки, викторины и мастер-классы.

Среди участников — Государственный музей А.М. Горького и Музей А.Д. Сахарова.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что к традиционной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая пройдёт в Москве в День народного единства, 4 ноября, присоединится свыше 100 городских площадок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить