Нижний Новгород примет участие в акции «Ночь искусств»

Нижний Новгород присоединится к акции «Ночь искусств». В этом году она приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент культуры администрации города. Программа включает концерты, выставки, викторины и мастер-классы. Среди участников — Государственный музей А.М. Горького и Музей А.Д. Сахарова. Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что к традиционной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая пройдёт в Москве в День народного единства, 4 ноября, присоединится свыше 100 городских площадок.