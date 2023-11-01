Нижний Новгород примет участие в акции «Ночь искусств»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент культуры администрации города.
Программа включает концерты, выставки, викторины и мастер-классы.
Среди участников — Государственный музей А.М. Горького и Музей А.Д. Сахарова.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что к традиционной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая пройдёт в Москве в День народного единства, 4 ноября, присоединится свыше 100 городских площадок.