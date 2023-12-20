В России открыли четыре новых вида моллюсков-сфериин
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.
Отмечается, что сфериины — одна из немногочисленных групп двустворчатых моллюсков, которые смогли адаптироваться к арктическим условиям.
«Поскольку лето в условиях Арктики длится чуть более двух месяцев, они позже начинают и раньше завершают процесс размножения. Некоторые виды способны выживать в пещерах и пересыхающих водоёмах», — рассказала руководитель исследовательского проекта, директор Института биогеографии и генетических ресурсов Лаверовского центра Юлия Беспалая.
В результате исследования также выяснилось, что сфериины — гораздо более древняя группа, чем считалось ранее.
Она сформировалась около 126 млн лет назад на территории современного Китая и стала расселяться, успешно занимая экологические ниши.
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