В России открыли четыре новых вида моллюсков-сфериин

Учёные Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН выделили два рода и открыли четыре новых вида пресноводных моллюсков подсемейства сфериин (Sphaeriinae).

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

Отмечается, что сфериины — одна из немногочисленных групп двустворчатых моллюсков, которые смогли адаптироваться к арктическим условиям.

«Поскольку лето в условиях Арктики длится чуть более двух месяцев, они позже начинают и раньше завершают процесс размножения. Некоторые виды способны выживать в пещерах и пересыхающих водоёмах», — рассказала руководитель исследовательского проекта, директор Института биогеографии и генетических ресурсов Лаверовского центра Юлия Беспалая.

В результате исследования также выяснилось, что сфериины — гораздо более древняя группа, чем считалось ранее.

Она сформировалась около 126 млн лет назад на территории современного Китая и стала расселяться, успешно занимая экологические ниши.

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