Директор ИЗМИРАН Кузнецов рассказал подробности о мощной вспышке на Солнце

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов прокомментировал в беседе с RT данные центра погоды «Фобос» о том, что самая мощная вспышка за последние шесть лет зафиксирована на Солнце.

«Солнечный цикл находится в фазе роста, приближается к своему максимуму. И такие вспышки, видимо, будут происходить. Эта вспышка действительно самая мощная за последнее время, но не самая мощная вообще. Вообще самая мощная была вспышка класса Х28, а эта Х2,8. Х — это рентгеновская вспышка (X-Ray)», — отметил собеседник RT.

Он пояснил, что после вспышки ожидается магнитная буря, если был выброс, который идёт к Земле.

«Обычно выбросы приходят через два-три дня после вспышки. Во время магнитной бури может меняться давление, люди могут наблюдать изменения в состоянии своего здоровья. Может быть усиление радиационной обстановки, если вспышка была на правой части Солнца», — рассказал эксперт.

По его словам, это представляет некую опасность для космонавтов, но МКС находится на тех орбитах, которые защищены.

«Бывают такие явления, как повтор вспышек: одна вспышка вызвала возмущение магнитосферы, другая произошла следом, и тогда частицы могут попасть в орбиту, где станция. А так обычно не попадают — так орбита выбрана, чтобы магнитное поле защищало», — пояснил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет.