Директор ИЗМИРАН Кузнецов рассказал подробности о мощной вспышке на Солнце
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«Солнечный цикл находится в фазе роста, приближается к своему максимуму. И такие вспышки, видимо, будут происходить. Эта вспышка действительно самая мощная за последнее время, но не самая мощная вообще. Вообще самая мощная была вспышка класса Х28, а эта Х2,8. Х — это рентгеновская вспышка (X-Ray)», — отметил собеседник RT.
Он пояснил, что после вспышки ожидается магнитная буря, если был выброс, который идёт к Земле.
«Обычно выбросы приходят через два-три дня после вспышки. Во время магнитной бури может меняться давление, люди могут наблюдать изменения в состоянии своего здоровья. Может быть усиление радиационной обстановки, если вспышка была на правой части Солнца», — рассказал эксперт.
По его словам, это представляет некую опасность для космонавтов, но МКС находится на тех орбитах, которые защищены.
«Бывают такие явления, как повтор вспышек: одна вспышка вызвала возмущение магнитосферы, другая произошла следом, и тогда частицы могут попасть в орбиту, где станция. А так обычно не попадают — так орбита выбрана, чтобы магнитное поле защищало», — пояснил Кузнецов.
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет.