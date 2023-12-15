RT в Telegram
Подпишись

Директор ИЗМИРАН Кузнецов рассказал подробности о мощной вспышке на Солнце

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов прокомментировал в беседе с RT данные центра погоды «Фобос» о том, что самая мощная вспышка за последние шесть лет зафиксирована на Солнце.
Директор ИЗМИРАН Кузнецов рассказал подробности о мощной вспышке на Солнце
  • Gettyimages.ru
  • © Pitris

«Солнечный цикл находится в фазе роста, приближается к своему максимуму. И такие вспышки, видимо, будут происходить. Эта вспышка действительно самая мощная за последнее время, но не самая мощная вообще. Вообще самая мощная была вспышка класса Х28, а эта Х2,8. Х — это рентгеновская вспышка (X-Ray)», — отметил собеседник RT. 

Он пояснил, что после вспышки ожидается магнитная буря, если был выброс, который идёт к Земле.

«Обычно выбросы приходят через два-три дня после вспышки. Во время магнитной бури может меняться давление, люди могут наблюдать изменения в состоянии своего здоровья. Может быть усиление радиационной обстановки, если вспышка была на правой части Солнца», — рассказал эксперт.

По его словам, это представляет некую опасность для космонавтов, но МКС находится на тех орбитах, которые защищены.

«Бывают такие явления, как повтор вспышек: одна вспышка вызвала возмущение магнитосферы, другая произошла следом, и тогда частицы могут попасть в орбиту, где станция. А так обычно не попадают — так орбита выбрана, чтобы магнитное поле защищало», — пояснил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить