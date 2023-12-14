В Сеченовском университете создали модель персонализированной диагностики рака

Специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Минздрава России разработали компьютерный метод диагностики рака, позволяющий на основе геномного и РНК-анализа клеток опухоли спрогнозировать дальнейшее развитие болезни и ответ пациента на терапию.

«Интерактом можно представить в виде математического графа — совокупности точек и связей между ними, где каждая точка — это какой-либо генный продукт, например белок. И наша модель позволяет для каждой такой точки определить её связи с другими, определить сотни тысяч межмолекулярных взаимодействий и выявить молекулярные пути для каждой точки автоматически», — рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института Антон Буздин.

По его словам, количество и качество онкомаркеров, получаемых с помощью нового алгоритма, гораздо выше по сравнению с теми, которые используют в настоящее время.

Учёные надеются, что модель станет инструментом для персонализированной диагностики онкологических заболеваний и прогнозирования выживаемости пациентов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве обновили рейтинг якорных онкологических стационаров. Его составили на основе медицинских показателей и отзывов пациентов за период с января по сентябрь 2023 года.