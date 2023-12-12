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Астроном Кошман: 3 января можно будет наблюдать самое большое Солнце 2024 года

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Анастасия Румянцева
Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала в беседе с RT о том, какие зрелищные астрономические события ожидают россиян в ближайшие месяцы.
Астроном Кошман: 3 января можно будет наблюдать самое большое Солнце 2024 года
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«В ночь с 21 на 22 декабря 2023 года (в самую длинную ночь года, в ночь зимнего солнцестояния) — метеорный поток Урсиды из созвездия Малая Медведица, ожидается до 10 метеоров в час в зените», — поделилась собеседница RT.

Также, по её словам, 3 января можно будет наблюдать самое большое Солнце 2024 года.

«В этот день Земля — в перигелии — на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой солнечный диск в 2024 году», — объяснила астроном.

Кроме того, специалист объяснила, что в ночь с 3 на 4 января 2024 года будет метеорный поток Квадрантиды, ожидается до 120 метеоров в час в зените.

Помимо этого, 2024 год подарит нам четыре затмения, подчеркнула Кошман.

«Два солнечных: полное 8 апреля (Америка) и кольцеобразное 2 октября (Южная Америка) и два лунных: 25 марта (полутеневое) и 18 сентября (частное с малыми фазами). С территории России можно будет наблюдать только два лунных затмения. Первое лунное затмение можно будет увидеть на востоке России, а второе — на западе», — заключила она.

Ранее в Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук рассказали RT подробности о метеорном потоке Геминиды, который будет виден в течение первых двух декад декабря.

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