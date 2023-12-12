Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть метеорный поток Геминиды

В Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук рассказали RT подробности о метеорном потоке Геминиды, который будет виден в течение первых двух декад декабря.

«Метеорный поток Геминиды получил своё название по созвездию Близнецов — латинское название Gemini. Поток виден в течение первых двух декад декабря. Он будет активен с 4 по 17 декабря и достигнет пика в ночь на 14 декабря. Условия для наблюдения за звездопадом особенно благоприятные. Максимум его активности наступит на следующий день после новолуния, так что свет Луны не помешает любоваться Геминидами. Поток будет озарять небо всю ночь, пока видно созвездие Близнецов», — объяснили специалисты.

Отмечается, что для наблюдений не требуется специального оборудования.

«Надо найти место вдали от городской засветки с чистым открытым горизонтом на юге и немного побыть в темноте, чтобы глаза привыкли. Наблюдать следует ночью. К часу ночи созвездие Близнецов поднимется довольно высоко над горизонтом. Глядя на юг, следует найти пояс Ориона — это три яркие звезды, расположенные близко друг к другу. Перемещая взгляд чуть левее и выше, вы найдёте две довольно яркие звезды из созвездия Близнецов: Кастор и Поллукс, — посоветовали в обсерватории.

Эксперты также порекомендовали не пропустить 3—4 января метеорный поток Квадрантиды.

«Это метеорный поток средней силы, представляющий до 40 метеоров в час. Максимум ожидается с ночи 3 на утро 4 января. В 2024 году условия наблюдения не слишком хороши, потому что Луна будет яркой. Однако она взойдёт на небе только в 00:36, а до полпервого ночи ничего не будет мешать наблюдениям. Радиант находится в современном созвездии Волопаса. Если вы не знаете, где это, то смотрите в сторону ручки ковша Большой Медведицы», — заключили в обсерватории.

Ранее российский астроном, первооткрыватель более 200 переменных звёзд и 20 сверхновых Денис Денисенко рассказал в беседе с RT, что вечером в субботу, 2 декабря, ожидается вспышка активности метеорного потока Андромедиды в созвездии Андромеды.