Российские учёные создадут тест-систему для определения болезней сельхозкультур
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В современных условиях больные растения отправляют в лабораторию для диагностики, но этот процесс занимает много времени, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Поэтому в ФИЦ Биотехнологии РАН создали тест-полоску для определения патогена, поразившего культуру.
Давлекамова рассказала, что тест-полоска содержит антигены против конкретной болезни. Вся процедура занимает не более десяти минут, а точность теста составляет 98%.
«Сейчас для разных болезней созданы разные тест-полоски. Но мы работаем над комбинируемой системой, которая могла бы определить наличие или отсутствие нескольких распространённых заболеваний у какой-то конкретной культуры», — заключила эксперт.
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