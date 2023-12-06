Российские учёные создадут тест-систему для определения болезней сельхозкультур

Сотрудница ФИЦ Биотехнологии РАН Анастасия Давлекамова на полях III Конгресса молодых учёных рассказала, что в институте разрабатывают экспресс-тест для определения распространённых вирусных и бактериальных заболеваний в сельском хозяйстве.

В современных условиях больные растения отправляют в лабораторию для диагностики, но этот процесс занимает много времени, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Поэтому в ФИЦ Биотехнологии РАН создали тест-полоску для определения патогена, поразившего культуру.

Давлекамова рассказала, что тест-полоска содержит антигены против конкретной болезни. Вся процедура занимает не более десяти минут, а точность теста составляет 98%.

«Сейчас для разных болезней созданы разные тест-полоски. Но мы работаем над комбинируемой системой, которая могла бы определить наличие или отсутствие нескольких распространённых заболеваний у какой-то конкретной культуры», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что организаторы подвели итоги работы III Конгресса молодых учёных.