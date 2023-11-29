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Учёные из Саранска разработали нагревательный пакет для пищи в условиях Арктики

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Учёные МГУ имени Огарёва разработали нагревательный пакет для пищи, способный работать в условиях Арктики.
Учёные из Саранска разработали нагревательный пакет для пищи в условиях Арктики
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-центр платформы университетского технологического предпринимательства Минобрнауки России в рамках Конгресса молодых учёных.

«У нас есть две пакета. Один с нагревательным элементом, внутрь которого мы помещаем банку тушёнки. Во втором у нас находится специальный раствор, который не замёрзнет ни при -30 °С, ни при -50 °С. В него мы добавляем снег до отметки, именно это запускает процесс нагрева. Затем содержимое второго пакета мы выливаем в первый и оставляем», — заявила один из авторов проекта, Анастасия Загородная.

По её словам, в течение десяти минут тушёнка будет разогрета.

В разработке саранских учёных применяются безвредные материалы, которые утилизируются как бытовые отходы. В настоящее время создан тестовый образец.

Ранее сообщалось, что в рамках Конгресса молодых учёных прошла дискуссия на тему «Какова химия, такова и жизнь».

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