В Курганской области провели испытания инновационных костных имплантов

В Курганской области провели доклинические испытания имплантатов трубчатых костей. Новая методика позволит возвращать функции кисти при утрате пальца.

Метод основан на оригинальной хирургической технологии и использовании имплантируемых конструкций.

Разработчики — специалисты Центра Илизарова. Организация испытаний проходила совместно с Уральским федеральным университетом и компанией «Предприятие «Сенсор», передаёт URA.RU.

Испытания проходили в рамках проекта «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация» при поддержке Минздрава России.

Результаты испытаний опубликованы в журналах, индексируемых в базе данных Scopus (публикатор международных научных статей).

Ранее сообщалось, что в Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России прошли клинические исследования отечественной разработки против запущенных форм меланомы.