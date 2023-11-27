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В Курганской области провели испытания инновационных костных имплантов

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В Курганской области провели доклинические испытания имплантатов трубчатых костей. Новая методика позволит возвращать функции кисти при утрате пальца.
В Курганской области провели испытания инновационных костных имплантов
  • Gettyimages.ru

Метод основан на оригинальной хирургической технологии и использовании имплантируемых конструкций.

Разработчики — специалисты Центра Илизарова. Организация испытаний проходила совместно с Уральским федеральным университетом и компанией «Предприятие «Сенсор», передаёт URA.RU.

Испытания проходили в рамках проекта «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация» при поддержке Минздрава России.

Результаты испытаний опубликованы в журналах, индексируемых в базе данных Scopus (публикатор международных научных статей).

Ранее сообщалось, что в Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России прошли клинические исследования отечественной разработки против запущенных форм меланомы.

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