Узнать больше

Профессор Воротынцев оценил важность отмеченных Нобелевской премией открытий

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева доктор технических наук, профессор Илья Воротынцев прокомментировал известие о присуждении Нобелевской премии по химии в 2023 году двум американским учёным Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также выходцу из России Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек.
Профессор Воротынцев оценил важность отмеченных Нобелевской премией открытий
  • AFP
  • © Jonathan NACKSTRAND

«Квантовые точки — это такие небольшие нанокристаллы. Наш соотечественник получил в 1980-х годах в Ленинграде маленькие кристаллики хлорида меди, которые получили дальнейшее распространение», — отметил учёный в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, коллега россиянина создал нанокристаллы в коллоидных полимерных системах, которые применяют для создания гибких экранов и гибких солнечных батарей.

Третий лауреат Нобелевской премии наладил промышленное производство идеальных сфер этих нанокристаллов.

Воротынцев также отметил, что квантовые точки применяются в сфере квантовых вычислений, а также в медицине при определении размеров опухолей и метастазов.

Ранее старший научный сотрудник Лаборатории нейробиологических и молекулярно-биологических проблем и биоскрининга МФТИ кандидат химических наук Антон Шетнев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили за открытие и синтез квантовых точек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить