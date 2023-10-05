Профессор Воротынцев оценил важность отмеченных Нобелевской премией открытий

Исполняющий обязанности ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева доктор технических наук, профессор Илья Воротынцев прокомментировал известие о присуждении Нобелевской премии по химии в 2023 году двум американским учёным Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также выходцу из России Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек.

«Квантовые точки — это такие небольшие нанокристаллы. Наш соотечественник получил в 1980-х годах в Ленинграде маленькие кристаллики хлорида меди, которые получили дальнейшее распространение», — отметил учёный в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, коллега россиянина создал нанокристаллы в коллоидных полимерных системах, которые применяют для создания гибких экранов и гибких солнечных батарей.

Третий лауреат Нобелевской премии наладил промышленное производство идеальных сфер этих нанокристаллов.

Воротынцев также отметил, что квантовые точки применяются в сфере квантовых вычислений, а также в медицине при определении размеров опухолей и метастазов.

Ранее старший научный сотрудник Лаборатории нейробиологических и молекулярно-биологических проблем и биоскрининга МФТИ кандидат химических наук Антон Шетнев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили за открытие и синтез квантовых точек.