Профессор Воротынцев оценил важность отмеченных Нобелевской премией открытий
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«Квантовые точки — это такие небольшие нанокристаллы. Наш соотечественник получил в 1980-х годах в Ленинграде маленькие кристаллики хлорида меди, которые получили дальнейшее распространение», — отметил учёный в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, коллега россиянина создал нанокристаллы в коллоидных полимерных системах, которые применяют для создания гибких экранов и гибких солнечных батарей.
Третий лауреат Нобелевской премии наладил промышленное производство идеальных сфер этих нанокристаллов.
Воротынцев также отметил, что квантовые точки применяются в сфере квантовых вычислений, а также в медицине при определении размеров опухолей и метастазов.
Ранее старший научный сотрудник Лаборатории нейробиологических и молекулярно-биологических проблем и биоскрининга МФТИ кандидат химических наук Антон Шетнев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили за открытие и синтез квантовых точек.