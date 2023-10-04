Узнать больше

Учёный Шетнев прокомментировал присуждение Нобелевской премии по химии

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник Лаборатории нейробиологических и молекулярно-биологических проблем и биоскрининга МФТИ, кандидат химических наук Антон Шетнев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили за открытие и синтез квантовых точек.
Учёный Шетнев прокомментировал присуждение Нобелевской премии по химии
  • AFP

«Квантовые точки имеют уникальные люминесцентные свойства, то есть могут излучать свет. Это происходит при переходе электрона с одного энергетического уровня на другой, в результате чего выделяется энергия в виде света», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это свойство применяется в биологии и медицине.

Как отметил Шетнев, можно в онлайн-режиме наблюдать за процессами в клетке, ростом раковой опухоли, поведением микробов.

Ранее сообщалось, что премия была присуждена двум американским учёным Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также российскому учёному Алексею Екимову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить