Учёный Шетнев прокомментировал присуждение Нобелевской премии по химии

Старший научный сотрудник Лаборатории нейробиологических и молекулярно-биологических проблем и биоскрининга МФТИ, кандидат химических наук Антон Шетнев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили за открытие и синтез квантовых точек.

«Квантовые точки имеют уникальные люминесцентные свойства, то есть могут излучать свет. Это происходит при переходе электрона с одного энергетического уровня на другой, в результате чего выделяется энергия в виде света», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это свойство применяется в биологии и медицине.

Как отметил Шетнев, можно в онлайн-режиме наблюдать за процессами в клетке, ростом раковой опухоли, поведением микробов.

Ранее сообщалось, что премия была присуждена двум американским учёным Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также российскому учёному Алексею Екимову.