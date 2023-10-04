Учёный Шетнев прокомментировал присуждение Нобелевской премии по химии
- AFP
«Квантовые точки имеют уникальные люминесцентные свойства, то есть могут излучать свет. Это происходит при переходе электрона с одного энергетического уровня на другой, в результате чего выделяется энергия в виде света», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, это свойство применяется в биологии и медицине.
Как отметил Шетнев, можно в онлайн-режиме наблюдать за процессами в клетке, ростом раковой опухоли, поведением микробов.
Ранее сообщалось, что премия была присуждена двум американским учёным Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также российскому учёному Алексею Екимову.