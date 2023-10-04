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Нобелевская премия по химии присуждена «за открытие и синтез квантовых точек»

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Нобелевский комитет Королевской академии наук на официальной церемонии объявил лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года.
Нобелевская премия по химии присуждена «за открытие и синтез квантовых точек»
  • AP

Как объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма в социальной сети X, премия была присуждена двум американским учёным Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также российскому учёному Алексею Екимову.

В обосновании к премии указано, что она была вручена трём учёным за «открытие и синтез квантовых точек».

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по медицине присудили разработчикам мРНК-вакцин против COVID-19.

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