Нобелевская премия по химии присуждена «за открытие и синтез квантовых точек»
- AP
Как объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма в социальной сети X, премия была присуждена двум американским учёным Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также российскому учёному Алексею Екимову.
В обосновании к премии указано, что она была вручена трём учёным за «открытие и синтез квантовых точек».
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по медицине присудили разработчикам мРНК-вакцин против COVID-19.