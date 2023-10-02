Нобелевскую премию по медицине дали разработчикам мРНК-вакцин против COVID-19

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американо-венгерской учёной Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за помощь в разработке мРНК-вакцин против COVID-19.

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Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма. Как заявили организаторы, учёные награждены за «открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19».