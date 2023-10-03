«Роскосмос»: «Луна-25» могла разбиться из-за сбоя бортового комплекса управления

«Роскосмос» назвал наиболее вероятную причину аварии станции «Луна-25». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Наиболее вероятной причиной аварии «Луны-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором», — заявили в пресс-службе.

Также сообщается о завершении работы межведомственной комиссии, занимавшейся выяснением причин аварии «Луны-25».

Были сформированы рекомендации для последующих лунных миссий, чтобы не допускать повторения таких инцидентов.

21 августа генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.

19 августа в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что нештатная ситуация произошла при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту.

Позднее стало известно, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли и прекратила существование.