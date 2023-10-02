Узнать больше

Учёный Степанов: у мРНК-технологий большое будущее

Короткая ссылка
Заведующий лабораторией геномного редактирования Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, директор по развитию группы компаний «Биосан» и «Биолабмикс» Григорий Степанов прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американо-венгерской учёной Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за помощь в разработке мРНК-вакцин против COVID-19.
Учёный Степанов: у мРНК-технологий большое будущее
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«У мРНК-технологий большое будущее. Они произведут революцию не только в профилактике инфекционных заболеваний, но и в лечении онкологических заболеваний», — заявил Степанов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это будет персонализированное лечение онкологии — препараты станут вкалывать пациентам, чтобы вызывать естественный иммунный ответ организма, направленный против опухолей.

Ранее сообщалось, что учёные награждены за «открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить