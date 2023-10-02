Учёный Степанов: у мРНК-технологий большое будущее
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«У мРНК-технологий большое будущее. Они произведут революцию не только в профилактике инфекционных заболеваний, но и в лечении онкологических заболеваний», — заявил Степанов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, это будет персонализированное лечение онкологии — препараты станут вкалывать пациентам, чтобы вызывать естественный иммунный ответ организма, направленный против опухолей.
Ранее сообщалось, что учёные награждены за «открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19».