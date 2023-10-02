Учёный Степанов: у мРНК-технологий большое будущее

Заведующий лабораторией геномного редактирования Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, директор по развитию группы компаний «Биосан» и «Биолабмикс» Григорий Степанов прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американо-венгерской учёной Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за помощь в разработке мРНК-вакцин против COVID-19.

«У мРНК-технологий большое будущее. Они произведут революцию не только в профилактике инфекционных заболеваний, но и в лечении онкологических заболеваний», — заявил Степанов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это будет персонализированное лечение онкологии — препараты станут вкалывать пациентам, чтобы вызывать естественный иммунный ответ организма, направленный против опухолей.

Ранее сообщалось, что учёные награждены за «открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19».