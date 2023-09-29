Онколог Погребняков: эффективность нового препарата от рака достигает 100%

Эффективность нового российского препарата для лечения онкологических заболеваний при помощи света в некоторых случаях может достигать 90—100%.

Об этом сообщил врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России Игорь Погребняков.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — передаёт РИА Новости слова доктора.

Специалист добавил, что у препарата есть ряд аналогов, опыт применения которых учли при разработке. По словам Погребнякова, лекарство хорошо переносится и не имеет серьёзных побочных эффектов. Однако противопоказанием к его применению указывается порфириновая болезнь.

Ранее сообщалось, что учёные из России создали ИИ для идентификации опухолей мозга.