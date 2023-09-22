Попова: заболеваемость ОРВИ на 30% ниже, чем в прошлом году

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в текущем году в России ниже, чем в прошлом году, на 30%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что заболеваемость достигла уровня порядка 800 тыс. заболевших в неделю.

«Это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября в прошлом году», — приводит ТАСС слова Поповой в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.