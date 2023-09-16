Борисов: «Роскосмос» готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полёт
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы могли бы при необходимости обучить и запустить корейского космонавта», — сказал гендиректор.
При этом он отметил, что детально программа сотрудничества по космосу во время встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не обсуждалась.
Ранее Борисов назвал вероятную причину крушения «Луны-25».
Также сообщалось, что «Роскосмос» и NASA готовят допсоглашение о перекрёстных полётах на МКС.