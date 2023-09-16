Борисов: «Роскосмос» готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полёт

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация готова обучить и организовать полёт космонавта КНДР, но решение будет принимать северокорейская сторона.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы могли бы при необходимости обучить и запустить корейского космонавта», — сказал гендиректор.

При этом он отметил, что детально программа сотрудничества по космосу во время встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не обсуждалась.

Ранее Борисов назвал вероятную причину крушения «Луны-25».

Также сообщалось, что «Роскосмос» и NASA готовят допсоглашение о перекрёстных полётах на МКС.