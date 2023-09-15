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«Роскосмос» и NASA готовят допсоглашение о перекрёстных полётах на МКС

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«Роскосмос» и NASA готовят дополнительное соглашение о перекрёстных полётах на МКС, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«Перекрёстные полёты направлены на обеспечение безопасности экипажа и доказали свою состоятельность. Мы готовим дополнение номер два к соглашению, где планируем осуществлять перекрёстные полёты миссий 2024—2025 годов», — цитирует его ТАСС.

Борисов отметил, что в марте 2024 года согласно договорённостям на американском корабле Crew Dragon должен полететь космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин, на 2025 год экипажи ещё не сформированы.

Ранее Борисов заявил, что международные партнёры согласовали возможность проведения исследований на Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

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