Глава «Роскосмоса» Борисов назвал вероятную причину крушения «Луны-25»
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«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает изменение скорости. Причина — акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас», — приводит РИА Новости его слова.
Борисов добавил, что на сегодняшний день существует 16 версий, а специалисты проверили уже 11 из них. По его словам, работу по выяснению обстоятельств планируется завершить к концу сентября.
21 августа Борисов сообщил, что авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.