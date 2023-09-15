Глава «Роскосмоса» Борисов назвал вероятную причину крушения «Луны-25»

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что на данный момент 11 из 16 версий крушения автоматической межпланетной станции «Луна-25» проверены, расследование планируют завершить к концу сентября.

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает изменение скорости. Причина — акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас», — приводит РИА Новости его слова.

Борисов добавил, что на сегодняшний день существует 16 версий, а специалисты проверили уже 11 из них. По его словам, работу по выяснению обстоятельств планируется завершить к концу сентября.

21 августа Борисов сообщил, что авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.