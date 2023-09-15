Школьница Андреева побывала на церемонии пуска «Союза» по приглашению Путина
«На космодроме Владимир Путин подарил Марии ключ управления пуском ракеты и пригласил посетить запуск корабля «Союз МС-24», так исполняются мечты!» — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Ранее сообщалось, что Андреева приехала на Байконур, после того как Владимир Путин пригласил её на пуск пилотируемого корабля «Союз МС-24». Девушка ознакомилась с объектами космодрома и даже поучаствовала в пресс-конференции экипажа космического корабля.
1 сентября школьница присутствовала на открытом уроке «Разговоры о важном», где рассказала российскому президенту о своём увлечении космонавтикой и спутникостроением.