Школьница Андреева побывала на церемонии пуска «Союза» по приглашению Путина

Ученица девятого класса Мария Андреева, которая работала в команде ростовских школьников по подготовке кубсата ArcCube-01, побывала на церемонии запуска корабля «Союз МС-24» по приглашению президента России Владимира Путина.

«На космодроме Владимир Путин подарил Марии ключ управления пуском ракеты и пригласил посетить запуск корабля «Союз МС-24», так исполняются мечты!» — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что Андреева приехала на Байконур, после того как Владимир Путин пригласил её на пуск пилотируемого корабля «Союз МС-24». Девушка ознакомилась с объектами космодрома и даже поучаствовала в пресс-конференции экипажа космического корабля.

1 сентября школьница присутствовала на открытом уроке «Разговоры о важном», где рассказала российскому президенту о своём увлечении космонавтикой и спутникостроением.