Путин отметил, что авария «Луны-25» не означает завершение лунной программы
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Об этом президент сказал в ходе пленарной сессии ВЭФ.
«Что касается посадки на площадку, где тоже ещё никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа», — заявил Путин.
По словам президента, в связи с этим будет проведён соответствующий анализ, работу продолжат.
Путин выразил сожаление из-за несостоявшегося прилунения станции.
«Но это не значит, что мы программу эту завершим, будем работать дальше», — сказал он.
Ранее в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» заявили, что в настоящий момент делать какие-либо выводы о причинах крушения миссии «Луна-25» преждевременно.
21 августа генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.