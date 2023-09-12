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Путин отметил, что авария «Луны-25» не означает завершение лунной программы 

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Российский президент Владимир Путин отметил, что задача у миссии «Луны-25» была сложной, а то, что прилунение станции не состоялось, не означает завершение программы.
Путин отметил, что авария «Луны-25» не означает завершение лунной программы 
  • © Роскосмос

Об этом президент сказал в ходе пленарной сессии ВЭФ.

«Что касается посадки на площадку, где тоже ещё никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа», — заявил Путин.

По словам президента, в связи с этим будет проведён соответствующий анализ, работу продолжат. 

Путин выразил сожаление из-за несостоявшегося прилунения станции.

«Но это не значит, что мы программу эту завершим, будем работать дальше», — сказал он.

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» заявили, что в настоящий момент делать какие-либо выводы о причинах крушения миссии «Луна-25» преждевременно.

21 августа генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.

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